Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında ara karar

Tutuklu sanıklar Ali Yusuf, Cemalettin Arslan, Çağatay Karadeniz, Harun Algül, Hüseyin Yüksel, İhsan Erbaş, Kadir Karakoç, Kürşat Yüce, Süleyman Tetik ve Yücel Bilginoğlu'nun, savunmalarının alınmış olması, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliyesine hükmedildi. Heyet, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu bu sanıkların, ayda iki kez karakola giderek imza atmalarını hükme bağladı.

Haklarında yakalama kararları bulunan sanıkların bu kararların infazının beklenmesini kararlaştıran heyet, 1 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 25 Mart 2019'a ertelendi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin, olağan ticari faaliyetlerini yürütürken kurdukları örgüte bağlı tüm şirketlerinin para trafiğinin kesişim noktasında bulunduğu belirtilirken, bu sayede örgüt adına sisteme sokulması planlanan paraların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kontrolünde olan ülke içerisindeki ve yurt dışındaki vakıf, dernek ve eğitim kurumları üzerinden finansının sağlandığı vurgulandı.

İddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerinde tüm iş ve işlemlerin örgütsel olarak planlandığı, örgüt liderinin tüm söylemlerinin hassasiyetle takip edilerek tüm çalışanlar üzerinde baskı kurularak aidiyet duygularının geliştirilmeye çalışıldığı anlatılarak, örgütün yayın organlarına zorunlu abonelikler, sürekli himmet ile örgüte finans sağlandığı, örgütün tüm alanlarda gösterdiği faaliyetlerin bizzat holding merkezinde ve yöneticileri tarafından takip edilerek örgütün nihai amacına ulaşılması için her imkanın kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.