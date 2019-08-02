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Kaynak Holding’in kurucularından Kemal Başkaya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik başlattığı operasyonda, Kaynak Holding’in kurucularından, Şifa ve STV medya gibi önemli pekçok şirketin mali müşavirliğini yapan Kemal Başkaya da gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik başlattığı operasyonda, Kaynak Holding’in kurucularından, Şifa ve STV medya gibi önemli pekçok şirketin mali müşavirliğini yapan Kemal Başkaya da gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı 18’e çıktı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon devam ederken kritik bir isimde yakalandı. Kaynak Holding’in kurucularından, Şifa ve STV medya gibi önemli pek çok şirketin mali müşavirliğini yapan Kemal Başkaya’nın gözaltına alındığı öğrenildi.
Başkaya’nın yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 18’e yükseldi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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