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Kaynak kıvılcımı çam ağaçlarını yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:12 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlar yol boyunda bulunan çam ağaçlarını yaktı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlar yol boyunda bulunan çam ağaçlarını yaktı. Trafiğin kapatıldığı yol üzerindeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yangın göl yolu üzerinde bir işyerinin önünde meydana geldi. Örnekköy kavşağı yakınlarındaki bir işyerinde demir parmaklıklara kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar çam ağaçlarını tutuşturdu. Bir anda büyüyen yangın yol güzergahı üzerindeki çam ağaçlarını da tutuşturdu. Yoldan geçenler ve yakın bölgedeki trafik ekibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri yol güzergahı üzerindeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle trafik ekipleri göl yolunu trafiğe kapattı.

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