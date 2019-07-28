HABER

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 17:19 | Son Güncelleme

Konya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda kaynak makinesine gizlenmiş 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Konya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda kaynak makinesine gizlenmiş 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerinde uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde Selçuklu ve Karatay ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında narkotik köpeği ’Oscar’ın da destek verdiği aramalarda bir iş yerinde bulunan kaynak makinesine ve otomobil motoru parçalarına gizlenmiş 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise firari olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak makinesinde 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.