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Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir boya dükkanında yapılan kaynak işi esnasında sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangında bir işçi yaralandı.

Eskişehir’de, bir boya dükkanında yapılan kaynak işi esnasında sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangında bir işçi yaralandı. Olayda, yangının sıçramasıyla farklı 3 iş yerinin çatısı da zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, yangın Teksan Sanayi Sitesi 11225 Sokak’ta yaşandı. Sokak üzerinde boya satılan bir iş yerinde iddialara göre kafes kaynağı yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımın yanıcı bir maddeye temas etmesi sonucu yangın çıktı. Bu esnada kaynak yapan bir işçi, aniden yükselen alevlerin arasında kalarak yanmaya başladı. Vücudunun sağ bölgesi yanan işçi, çığlık atarak dükkandan çıktı. İşçinin sesini duyan çevre esnafı dışarı çıkarak yaralı işçiye müdahale edip kıyafetlerini çıkardı. Daha sonra esnaf, Eskişehir itfaiyesi, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri oksijen tüpleriyle müdahale etti
İtfaiye ve polis ekipleri sokak güvenliğini aldıktan sonra yangına müdahaleye başladı. Vatandaşlar da sokakta bulunan araçları kendi imkanlarıyla uzaklaştırdı. 5 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında, alevler tüm iş yerini sardı. İtfaiye ekipleri, oksijen tüpleriyle iş yerine girerek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Bu esnada çatıya sıçrayan alevler, 3 dükkanın çatısına da zarar verdi. Yaklaşık yarım saat süren yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaptı.
Öte yandan, büyük korkuya neden olan yangın hakkında polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı

Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı, işçi alevler arasında kaldı
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