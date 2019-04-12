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Kaynak ustasının "Fenerbahçe" aşkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki kaynakçı Hamza Ağca, Fenerbahçe sevgisiyle iki katlı evini sarı-laciverte boyadı - Çevresinde fanatikliğiyle tanınan ve takımının maçını izlerken kimi zaman heyecandan rahatsızlanan Ağca: - "Üç çocuğum da Fenerbahçeli. Fenerbahçe'yi tutmayan benim evime giremez"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki kaynak ustası Hamza Ağca'nın Fenerbahçe sevgisi görenleri şaşırtıyor.

İlçede Fenerbahçe taraftarlığıyla tanınan "dede" lakaplı Hamza Ağca, yıllardır gönül verdiği takımının renklerini evinin dış duvarına da yansıttı. İki katlı evini sarı-laciverte boyatan Ağca, binanın bir tarafına Türk bayrağı, diğer tarafına da Fenerbahçe amblemini işletti.

Ağca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe sevgisini yüreğinde taşıdığını, kimi zaman bu sevginin kendisine de zarar verecek noktalara ulaştığını söyledi.

"Benim Fenerbahçeliliğim normal bir taraftarlık değil" diyen Ağca, aynı zamanda sporcu olduğunu, 27 yıl futbol oynadığını belirterek, "Amatör kümede mücadele eden Artovaspor'u çalıştırdım. Artovaspor'u yenilmeden şampiyon yaptık." ifadelerini kullandı.

- "Her maçtan sonra hastaneye gidiyorum"

Fenerbahçe'nin sıralamadaki durumuna çok üzüldüğünü, takımına yakışmadığını anlatan Ağca, maç izlerken heyecandan rahatsızlandığını, elinin ayağının titrediğini belirterek "Her maçtan sonra iğne vurulmak için hastaneye gidiyorum. Bizi de düşünsünler." diye konuştu.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda maç izlemeyi de çok istediğini aktaran Ağca, "Şimdiki Şükrü Saraçoğlu'na hiç gitmedim, ölmeden gitmeyi isterdim. Üç çocuğumun hepsi Fenerbahçeli. Fenerbahçe'yi tutmayan benim evime giremez." ifadelerini kulandı.

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Fenerbahçe Hamza Ağca kaynakçı sevgi Tokat

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