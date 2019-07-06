Kaynak yaparken düşerek yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir sunta fabrikasında kaynak yaparken dengesini kaybeden işçi, 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Cadde üzerinde bulunan bir sunta fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kaynak yapan Özgür S, çalıştığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçiye ilk müdahaleyi mesaiyi arkadaşları yaptı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özgür S’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

