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Kaynak yapmayı bırakıp, saygı duruşuna geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:50 | Son Güncelleme

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te Adana'da hayat durdu.

Kaynak yapmayı bırakıp, saygı duruşuna geçti

Akif ÖZDEMİR - Malik GÖDELİNER/ ADANA, (DHA) - ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te Adana'da hayat durdu. Caddelerde yürüyen vatandaşlar, esnaf, işine yetişmeye çalışanlar, çalışan işçiler saygı nöbetine geçti.
10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında Atatürk Parkı önündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte sokakta bulunan herkes, 2 dakikalık saygı duruşuna geçti.
KAYNAKÇININ SAYGI NÖBETİ
Kentin en işlek caddelerinden olan Çakmak Caddesi üzerinde bir inşaat çalışmasında kaynak yapan işçi, siren sesiyle birlikte işini bırakıp saygı duruşunda bulundu. Caddede yürüyenler ve esnaf da, saatlerin 09.05'i göstermesiyle olduğu yerde durup, saygı duruşuna geçti.

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Kaynak yapmayı bırakıp, saygı duruşuna geçtiKaynak yapmayı bırakıp, saygı duruşuna geçtiKaynak yapmayı bırakıp, saygı duruşuna geçtiKaynak yapmayı bırakıp, saygı duruşuna geçti

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