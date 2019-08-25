HABER

"Kaynaklar artık Diyarbakır'ın emrindedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 19:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu: - "Millete hizmet için tahsis edilen kaynaklar, insanın bulunduğu her alana hizmet götürmesi gereken kaynaklar, ne yazık ki Diyarbakır'ın, mahallenin ve siz değerli hemşehrilerimizin kaynakları ihanetin, terör örgütünün ve uzantılarının emrine tahsis edilmiş. Kaynaklar bu noktada, bu ihanetle heba edilmiş" - "Büyükşehir Belediyesinin bütün kadroları, imkanları, her düzeyde bütçesi, kaynakları artık Diyarbakır'ın emrindedir. Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden her meselesi bizim meselemizdir"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentin kaynaklarının terör örgütünün ve uzantılarının emrine sunularak heba edildiğini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesinin bütün kadroları, imkanları, her düzeyde bütçesi, kaynakları artık Diyarbakır'ın emrindedir. Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden her meselesi bizim meselemizdir." dedi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirilen Güzeloğlu, belediye meclis toplantı salonunda ilk olarak Diyarbakır Muhtarlar Derneği üyelerini kabul etti.

Yaptığı konuşmada muhtarlık makamının önemine değinen Güzeloğlu, muhtarlar ile kurulacak olan gönül bağının kendilerini vatandaşların gönlüne ulaştıracağını dile getirdi.

Diyarbakır'daki 2,5 yıllık görev süresince bin 47 muhtarlarla defalarca bir araya geldiğini anımsatan Güzeloğlu, gayelerinin millete hizmet etmek, onların hayır duasını almak ve millete efendi değil hizmetkar olmak olduğunu aktardı.

Belediyelerin temel fonksiyonunun millete hizmet etmek olduğunu belirten Güzeloğlu, tahsis edilen kaynakların milletin yaşam kalitesini artırmak, eğitim, kültür, sağlık, spor, sanat gibi alanlarda kenti iddialı bir yere taşımak için kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Millete hizmet etmenin en önemli mercilerinden birinin de belediyeler olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır çok uzun yıllar hak ettiği ve beklediği hizmetleri alamayan, yol, su, altyapı dahil her birinizin mahallesinde eksikliklerle bugüne gelen bir şehir. Millete hizmet için tahsis edilen kaynaklar, insanın bulunduğu her alana hizmet götürmesi gereken kaynaklar, ne yazık ki Diyarbakır'ın, mahallenin ve siz değerli hemşehrilerimizin kaynakları ihanetin, terör örgütünün ve uzantılarının emrine tahsis edilmiş. Kaynaklar bu noktada, bu ihanetle heba edilmiş. Her bir mahallenin her bir o mahallede yaşayan vatandaşımızın geleceği çalınmış, eğitim, sağlık, kültür dahil her alan geri bırakılmış."

Güzeloğlu, görevi devraldıktan sonra milletin hak ettiği hizmete ulaşması ve milletin refahını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Gönderilen her kuruşu yine millete tahsis etmek anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Güzeloğlu, "Büyükşehir Belediyesinin bütün kadroları, imkanları, her düzeyde bütçesi, kaynakları artık Diyarbakır'ın emrindedir. Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden her meselesi bizim meselemizdir. Siz muhtarlarımız bu hizmet kervanında bizim en yakın yardımcımız ve yanında çalıştığımız arkadaşımız olacaksınız" dedi.

Güzeloğlu daha sonra muhtarlarla büyükşehir belediye binası önünde fotoğraf çektirdi.

Diyarbakır Muharip Gaziler Derneği üyesi gazilerle de bir araya gelen Güzeloğlu, şehitlik ve gazilik makamlarının önemine değindi.

Dernek Başkanı Siraç Ezer de kahraman gazilerin her zaman devletinin yanında yer aldığını ve alacağını dile getirdi.

PARTNERSkandal sözler: Hostesin kalçası...Skandal sözler: Hostesin kalçası...
G7’nin sefasını First Lady’ler sürüyorG7’nin sefasını First Lady’ler sürüyor
Malazgirt Zaferi etkinlikleri son bulduMalazgirt Zaferi etkinlikleri son buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Çocuk Koruma Evleri' açıklaması

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.