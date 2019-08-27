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"Kaynaklar millete değil Kandil'e harcandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 19:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu: - "Gönderilen her bir kuruşta milletin hakkı ve beklentisi var, ama bu kaynaklar millete değil Kandil'e harcandı" - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen: - "(PKK ile işimiz olmaz) diyen CHP, bugün eğer PKK'dan bir sürü suça bulaşmış ve açığa alınmış kişilere 'can yoldaşım' diyebiliyorsa, bu durumunu sorgulamalı"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Gönderilen her bir kuruşta milletin hakkı ve beklentisi var, ama bu kaynaklar millete değil Kandil'e harcandı." dedi.

Güzeloğlu, belediye meclis toplantı salonunda, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile bağlı federasyonların üyelerinin yanı sıra şehit ve gazi ailelerini kabul etti.

Vatan, bayrak, ezan ve millet gibi birçok kutsal değer uğruna can veren, gazi olan ve mücadele etmeye devam eden korucuların önemli bir yere sahip olduğunu belirten Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Diyarbakır Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin mühür şehridir." dediğini anımsattı.

Güzeloğlu, belediyenin, millete hizmet, milletin hayatına her alanda katkı koymak ve devletin kaynaklarını milletin emrine tahsis etmek için devlet organizmasının en önemli kurumsal bir varlığı olduğunun altını çizerek, "Gönderilen her bir kuruşta milletin hakkı ve beklentisi var, ama bu kaynaklar millete değil Kandil'e harcandı. Millete hizmet için değil ihanete aktarıldı. Diyarbakır'ın gelişmesi ve kalkınması için değil de ihanet ideolojisinin her alanda güçlenmesine sarf olundu." diye konuştu.

"Devletin her kademesinde, 'Devlet milletine hizmet için vardır' şiarı ve düsturu içinde hizmet etmekteyiz." diyen Güzeloğlu, 4,5 aylık HDP belediyeciliği döneminde şehit ve gazi yakınlarının iş akitlerinin feshedildiğini fakat kendilerinin göreve gelmesiyle yanlışa fırsat vermediklerini ve tekrardan işe iadelerin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kentin temel belediyecilik hizmetlerine hızlı bir şekilde kavuşturulacağını aktaran Güzeloğlu, ayrıca Diyarbakır'da şehit ve gazi ailelerinin kullanacağı bir binanın faaliyete girmesi için de çalışma başlatacaklarını bildirdi.

- "CHP durumunu sorgulamalı"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, belediye başkan vekillerine tam destek verdiklerini söyledi.

HDP'li belediyeler tarafından işten çıkartılan şehit ve gazi yakınlarının işlerine iade edilmesinden dolayı mutlu olduklarını aktaran Sözen, Güzeloğlu'na teşekkürlerini ilettiklerini bildirdi.

Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu CHP'lilerin, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etmesine tepki gösteren Sözen, şunları kaydetti:

"Kendilerine şunu soruyuz, siz bugüne kadar Diyarbakır'a, Mardin'e geldiğinizde herhangi bir şehit ailemizi, gazimizi evlerinde ziyaret etme zahmetinde bulundunuz mu? Muharrem İnce, ziyaretinde Ahmet Türk'e 'can yoldaşım, dava arkadaşım' diye hitap etti. Bu da gösteriyor ki 'Bizim PKK ile işimiz olmaz' diyen CHP, bugün eğer PKK'dan bir sürü suça bulaşmış ve açığa alınmış kişilere 'can yoldaşım' diyebiliyorsa, ana muhalefet partisi bu durumunu sorgulamalı."

Sözen, ayrıca terör örgütü PKK'nın elinden oğlunu kurtaran Hacire Akar'ı da saygıyla andıklarını ve ellerinden öptüklerini dile getirdi.

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