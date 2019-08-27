DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Gönderilen her bir kuruşta milletin hakkı ve beklentisi var, ama bu kaynaklar millete değil Kandil'e harcandı." dedi.

Güzeloğlu, belediye meclis toplantı salonunda, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile bağlı federasyonların üyelerinin yanı sıra şehit ve gazi ailelerini kabul etti.

Vatan, bayrak, ezan ve millet gibi birçok kutsal değer uğruna can veren, gazi olan ve mücadele etmeye devam eden korucuların önemli bir yere sahip olduğunu belirten Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Diyarbakır Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin mühür şehridir." dediğini anımsattı.

Güzeloğlu, belediyenin, millete hizmet, milletin hayatına her alanda katkı koymak ve devletin kaynaklarını milletin emrine tahsis etmek için devlet organizmasının en önemli kurumsal bir varlığı olduğunun altını çizerek, "Gönderilen her bir kuruşta milletin hakkı ve beklentisi var, ama bu kaynaklar millete değil Kandil'e harcandı. Millete hizmet için değil ihanete aktarıldı. Diyarbakır'ın gelişmesi ve kalkınması için değil de ihanet ideolojisinin her alanda güçlenmesine sarf olundu." diye konuştu.