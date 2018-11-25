"Kaynakları millete hizmet için kullanınca yetiyor"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, görevlendirme yapılmadan önceki belediyelerle görevlendirme yapılan belediyelere aynı oranda para gönderildiğini belirterek "Siz bu parayı hizmet için, projeler için, halk için kullanırsanız fazlasıyla yetiyor, şahidi biziz ama siz bu paraları halkın hizmetine değil başka maksatlar için kullanırsanız tabii ki yetmiyor." dedi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Daha önce sahil kordonu ile birçok park projesini ilçeye kazandıran Edremit Belediyesi, kendi kaynaklarıyla 10 bin metrekare alana inşa ettiği parkı halkın hizmetine sundu.

Erdemkent Mahallesi'nde yapılan parkın açılış törenine katılan Zorluoğlu, Edremit'te son birkaç yılda gerçekleştirilen büyük hizmet atılımının Van genelinde ve tüm ilçelerde benzer şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Van'da son birkaç yılda gerçekleştirilen büyük hizmetleri ve alınan yatırımları görmemek için kötü niyetli olmak gerektiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları dile getirdi: