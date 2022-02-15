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Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

15.02.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam bir şifa dolusun olan incir, kaynamış sütle buluşunca inanılmaz faydaları ortaya çıkıyor. Yüzyıllardır hem çiğ hem de kuru olarak uzmanların ısrarla önerdiği incir soğuk algınlığından öksürüğe, boğaz ağrısından bronşite onlarca hastalığa iyi geliyor.

Kaynamış süte atıp içince ne öksürük kalıyor ne de boğaz ağrısı

Birbirinden faydalı iki besin olan incir ve süt bir araya geldiğinde süper ötesi faydalarıyla ön plana çıkıyor. İnciri kaynamış sütle buluşturduğunuzda karışımının iki katı etkileri olduğunu biliyor muydunuz?

Özellikle kış günlerinde evde yapılabilecek doğal ilaçlar revaçta oluyor.

İlaç kullanmak yerine alternatif tıptan yararlanmak isteyenler, soğuk algınlığına iyi gelecek, göğsü yumuşatacak, boğazların acısını dindirecek şifa deposu karışımlardan faydalanıyor.

İncirli süt de onlardan bir tanesi...

İNCİRLİ SÜTÜN FAYDALARI

Bir tencerede önce sütü kaynatın. Süt kaynadıktan sonra içine 3-4 adet kuru incir atın. İncirlerle birlikte sütü 5 dakika daha kaynatın. Ardından bu karışımı robottan geçirip püremsi bir kıvam almasını sağlayın.

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Balgam sökücü özelliği de olan incirli süt, kronikleşmiş öksürük ve bronşite çare olacak, kısa süre içinde boğaz ağrınızı da geçirecek.

İncirli süt, sık sık soğuk algınlığına yakalananlar için adeta doğal bir antibiyotik yerine geçebiliyor.

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Öte yandan sindirim sorunu yaşayanlar için de oldukça etkili bir tarif. Kabızlık ile mücadele edenler, incirli sütü deneyebilir.


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