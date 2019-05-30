Kaynananın gelinine fırlattığı diş fırçası silah sayıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaynananın tartıştığı gelinine fırlattığı diş fırçası ‘silah’ kabul edildi. Kaynanaya 120 gün hapis cezası verildi.

Olay, 3 ay önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Kocası ve kaynanası S.B.’den şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa şikayette bulunan H.Ç., kaynanasının kendisine diş fırçası fırlattığını ve darp ettiğini söyleyerek şikayette bulundu. H.Ç.’nin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Siverek Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin Siverek 3. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilmesiyle zanlılar hakkında "basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada kaynanaya Siverek 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından S.B. hakkında "basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava sonunda S.B. hakkında, meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığı ve dış fırçasından kaynaklı bedensel bir zarar oluşmadığı için beraat kararı verildi. H.Ç.’nin itirazı üzerine dava dosyası Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine gönderildi. Burada yapılan değerlendirmede diş fırçasının aslında silah olarak değerlendirilmesi gerektiği ve S.B.’nin bu yönde cezalandırılmasına dair oy birliğiyle karar alındı. S.B.’ye 120 gün hapis cezası verildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan zanlı S.B.’nin avukatı Serhat Akçiçek, ”Siverek Savcılığı tarafından müvekkilimiz tarafından başlatılan bir soruşturma vardı. İddia şu yöndeydi, müvekkilimiz tarafından gelinine dış fırçasıyla yaralamadan kaynaklı bir dava açılmıştı. Bu dava ile ilgili bir iddianame hazırlandı ve Siverek 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edildi. Sonradan yapılan yargılamada, müvekkilimizin meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığı ve dış fırçasından kaynaklı bedensel bir zarar oluşmadığı için müvekkilimiz beraat etmişti. Siverek Asliye Ceza Mahkemesinden, daha sonra müşteki tarafın istinaf başvurusu oldu. Dosya Gaziantep Adliye Mahkemesine gönderildi. Orada 2’nci daire tarafından yapılan değerlendirmede diş fırçasının aslında silah olarak değerlendirilmesi gerektiği ve bu yönde cezalandırılmasına dair oy birliğiyle karar alındı. Tabi istinat mahkemelerinin aldığı kararlar yeniden bir karar olduğu için itiraza açık bir karardı. Biz de bununla ilgili bir üst mahkemeye itirazda bulunduk yani diş fırçasının silah olarak kabul edilmemesi gerektiğini çünkü kast edilen suç boyutuyla ve netice boyutuyla diş fırçasından kaynaklı bir zarar oluşmadığı için müvekkilimizin beraat etmesi gerektiğini ile ilgili itirazımız vardı ve dosya şu an bu aşamada” diye konuştu.



