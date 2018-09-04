Kaynar su kazanına düşen Suriyeli çocuk öldü

Şanlıurfa'da kaynar su dolu kazana düşen Suriyeli çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Harran ilçesinin Tahılalan Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli anne Fatma Seleme, evinin bahçesindeki ocakta bulunan kazanda su kaynattı.
Bu sırada ailenin 2 yaşındaki oğlu Ahmet Seleme, dengesini kaybederek kazana düştü.
Üçüncü derecede yanığa maruz kalan çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Suriyeli çocuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından babası Mustafa Seleme'ye teslim edilen küçük çocuğun cenazesi Tahılalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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