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  4. Kaynar su üzerine dökülen minik Merve öldü

Kaynar su üzerine dökülen minik Merve öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:54 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde, Merve Demirer (3), annesinin soba üzerinde kaynattığı sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynar su üzerine dökülen minik Merve öldü

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde, Merve Demirer (3), annesinin soba üzerinde kaynattığı sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, geçen 31 Aralık günü, Alaplı'ya bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Halil Demirer ile dini nikahlı eşi Gönül U.'nun kızları Merve Demirer, vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların ilk müdahalesinin ardından önce Ereğli'ye ardından da İstanbul'a sevk edilen küçük kız, bir gün sonra hayatını kaybetti. Jandarmanın ifadesini aldığı anne Gönül U., bulaşık yıkamak için soba üzerinde kaynattığı sıcak suyun kızının üzerine döküldüğünü söyledi. Gönül U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Merve Demirer ise köyünde toprağa verildi.
Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı, Merve Demirer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Küçük kızın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

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