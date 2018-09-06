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Kaynar suyla işkence yapan eşine boşanma davası açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

MERSİN'de eşi tarafından kaynar su ile işkenceye maruz kalan kadın, boşanma davası açtı.

Kaynar suyla işkence yapan eşine boşanma davası açtı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de eşi tarafından kaynar su ile işkenceye maruz kalan kadın, boşanma davası açtı.
Merkez Toroslar ilçesinde bulunan Halkkent Mahallesi'nde yaşayan Gündüz Y. (30) iddiaya göre kaldığı yarı açık cezaevinden izinli çıkan eşi Düzgün Ali Y., tarafından 8 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde elleri ve ayakları bağlanıp üzerine kaynar su dökülerek işkence gördü.
Mağdur kadın, işkence davası devam ederken, tutuklu bulunan Düzgün Y. hakkında boşanması davası açtı. 5’inci Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında tanıklar dinlendi. Çiftin küçük kızının da tanık olarak dinlendiği duruşma, davalı tanıklarının dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 24 Ekim 2018’e ertelendi.
Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere bilgi veren avukat Şerife Arıcı Yıldız, 24 Ekim’de görülecek 3’üncü duruşmada ise boşanma kararının çıkmasını beklediklerini söyledi. 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden işkence davası hakkında da bilgi veren Yıldız, "Geçen yıl aralık ayında müvekkilim eşi tarafından işkenceye maruz kaldı. Bu sebeple eşi hakkında savcılığa müracaatımız oldu. İlk olarak ağır cezada dava açıldı. Ağır ceza kasten yaralama olduğunu değerlendirerek dosyayı asliye cezaya gönderdi. Asliye ceza mahkemesinde görülen duruşmanın ardında eylemin kasten yaralama değil adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi için dosya ağır cezaya gönderildi. İki mahkeme arasında bir uyuşmazlık oluştu. Bunu istinaf mahkemesi çözecek. Bunun yanında sanık hakkında boşanma davası da açmıştık. İkinci duruşması görüldü. Bu duruşmada tanıklar dinlendi. Davalı tanıklarının gelmemesi nedeniyle duruşma ertelendi. Bir sonraki duruşma davanın boşanma ile sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynar suyla işkence yapan eşine boşanma davası açtıKaynar suyla işkence yapan eşine boşanma davası açtıKaynar suyla işkence yapan eşine boşanma davası açtıKaynar suyla işkence yapan eşine boşanma davası açtı

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