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Kaynatılırken taşan süt çocuğu hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 12:53 | Son Güncelleme

Samsun’da üzerine sıcak süt tenceresi devrilen çocuk yanarak hastanelik oldu.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çimenli Mahallesi’nde meydana geldi.

Kaynatılırken taşan süt çocuğu hastanelik etti

Samsun’da üzerine sıcak süt tenceresi devrilen çocuk yanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çimenli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobanın üzerinde tencerede kaynayan sütün taşması sonucu tencereyi eliyle sobanın üzerinden almak isteyen kadının eli yanınca tencere elinden düşüp 8 yaşındaki yeğeni Elif B.K ’nin üzerine devrildi. Üzerine kaynar süt dökülen küçük kız yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

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