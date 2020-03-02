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Kayra Talha Yaman 304 ameliyattan sonra sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 15:26 | Son Güncelleme

Bursa'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 304 ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuştu. Kayra, biberonla su içmeye başladı.

Kayra Talha Yaman 304 ameliyattan sonra sağlığına kavuştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde
toplam 303 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, yemek borusu nakli için 304'üncü ameliyatına girdi. 12
saat süren ameliyatı başarılı geçen Kayra, sağlığına kavuştu. Kayra son operasyon soncunda biberonla su içmeye başladı.

'BİBERONLA SU İÇMEYE BAŞLADI'

Torunundan gelecek güzel haberi bekleyen anneanne Meral Güneş ise, "Kayra son ama ağır bir ameliyata girdi. Saatler sürdü. Yemek borusu ameliyatı oldu. Kayra şu an normal odaya alındı. Biberonla su içmeye başladı. Tedavisi sürecek. Tükürüğünü bile artık yutabilmesi bizi çok mutlu etti. Fakat Kayra'nın tedavisi ve kontrolleri bir sene daha sürecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
kayra 304 ameliyat

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