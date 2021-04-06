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Kayropraktik tedavi nedir?

06.04.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eklemdeki bozulmaların dışarıdan uyarı ile düzeltilmesini sağlayan kayropraktik tedavi ve sonrasındaki test süreciyle da önemli süreci kapsıyor. Yapılan testlerle iyileşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin gözlendiği kayropraktik tedavide yan etkiler ise 10 binde 1 oranında.

Kayropraktik tedaviler ya da genel olarak manuel terapiler milattan önce 400 yılından beri kullanılıyor ve bu tedavilerin oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Bu tedavideki amaç eklemde bir bozulma varsa mesela omurga ekleminde iki omur tam üst üste hizalanmamış durumdaysa bu hizalanmayı gerçekleştirecek dışarıdan bir uyarı veriyoruz. Bu düzeltme yapıldıktan sonra da çeşitli testlerle bu düzeltmenin gerçekten olup olmadığına bakıyoruz özellikle bacak boyu testleri bizim için çok önemli.

İNME GİBİ SENDROMLAR MEYDANA GELEBİLİR

Mesela boyun bölgesi problemleri bir bölgedir. 20 binde bir de olsa boyundaki damarlarda çeşitli yırtılmalar olabiliyor. Ya da inme gibi çeşitli sendromlar meydana gelebilir eğer bu tür uygulamalar uygun olmayan şekilde yapılırsa. Bu nedenle testlerin çok iyi yapılması ve çok iyi bir hikaye alınması gerekiyor.

YAN ETKİLER 10 BİNDE 1

Diğer tedavilerle karşılaştırdığımız zaman örneğin ağrı kesici ilaçların 250’de bir ülser yapma ihtimali var ancak buradaki ciddi yan etkilerin en fazla 10 binde bir olduğunu görüyoruz. Kayropraktik tedaviler uzman kişiler tarafından yapıldığı takdirde çok iyi sonuçlar alınabilmektedir.

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