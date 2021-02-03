Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dün saat 03.02'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem ilçede paniğe neden oldu. Yerin 18.22 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilçede bazı evlerde çatlaklar oluştu. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde ölen ve yaralanan olmadı.

'BU FAY KAYSERİ'Yİ DE ETKİLEYECEK ÖZELLİKTE'

Jeofizik Mühendisleri Derneği Kayseri İl Temsilci Semih Oybak, Sarıoğlan'da deprem yaratan fay hattının Doğu Anadolu Bölgesinden başlayarak Mersin'e kadar uzandığını söyledi. Oybak, "Bu fay Kayseri'yi de etkileyecek özellikte. Bu fay içinde Erciyes ve Erkilet fay zonları bulunuyor. Bu gölgede 15 gün önce de yaklaşık 4 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Gece de 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği de yüze yakındı. Bu nedenle de birçok çevrede deprem hissedildi. Kerpiç ve denetimsiz yapılar yıkılma riski altındadır. Bölgedeki eski yapılar depremden oldukça etkilendi. Bazı yapılarda derin çatlaklar oluştu. Yeni yasada derece sistemi kalktı. Yerine depremin ivme dereceleri geldi. Buradaki ivmelerimiz 6 büyüklüğüne kadar oluşturabilir. 100 yıl önce Develi'de deprem meydana gelmişti. O bölgede 100 yıldır olmuyor. Güneşli bölgesinde de 10'ar yıl ara ile deprem oluyor. Kayseri 6 büyüklüğünde deprem yaşayabilir. 2010'dan önce yapılan yapılar kontrol edilmelidir. Kentsel dönüşüme dahil edilmesi gerekir" dedi.