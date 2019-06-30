Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunun 52. kilometresinde N.T. yönetimindeki 66 KN 604 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Kazada otomobilde büyük hasar oluşurken, olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 4 kişiye müdahale etti. Jandarma ve polis ekipleri bir başka kazanın olmaması için yol da önlem alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum