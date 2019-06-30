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Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 17:40 | Son Güncelleme

Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunun 52.

Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunun 52. kilometresinde N.T. yönetimindeki 66 KN 604 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Kazada otomobilde büyük hasar oluşurken, olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 4 kişiye müdahale etti. Jandarma ve polis ekipleri bir başka kazanın olmaması için yol da önlem alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

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