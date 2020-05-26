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Kayseri Aslanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kayseri Aslanı filmi ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 20:06 | Son Güncelleme

Komedi filmi Kayseri Aslanı bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. 2017 yılında çekilen Kayseri Aslanı'nın oyuncu kadrosunda İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Ali Çatalbaş, Asuman Dabak ve Ali Erkazan yer alıyor.İşte Kayseri Aslanı filmi konusu.

Kayseri Aslanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kayseri Aslanı filmi ne zaman çekildi?

Sinemada kendine 2017 yılında yer bulan Kayseri Aslanı, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Ali Demirel’in yaptığı ve çok bilinmeyen oyuncuların oynadığı Kayseri Aslanı filminin konusu haberimizde.

KAYSERİ ASLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ersin, Kayseri'nin ünlü pastırmacısının oğludur. Altılı ganyandan kazandığı bir miktar para ile eniştesini de ikna eder kumar oynar. Fakat işler düşlediği gibi gitmez. Büyük bir borç ile sonlanan gecede Ersin babasının dükkanı üzerine senet imzalamak zorunda kalır. 1 ay içinde borcunu ödemek zorundadır ve bunun için de bir plan yapar.Geliştirdiği proje ile Çin'den ucuz mal getirip esnaflara daha çok para kazandırmak vaadi ile topladığı paralarla Çin'e gider. Bu arada çocukluktan beri sevdiği kız Zehra da bu süreçte nişanı atmıştır. Çin'de kaldığı otelde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Chong'un kızının düğünü vardır. Ancak kız bu evliliği istememektedir ve Ersin'i de ikna ederek gece kaçıp birlikte Kayseri'ye gelirler ve ortalık iyiden iyiye karışır. Çinli mafya da Kayseri'ye gelmiştir.

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