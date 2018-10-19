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Kayseri Barosu Cumhuriyet Oratoryosu'na ev sahipliği yapacak

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 13:43 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 95’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kayseri Barosu  tarafından 'Cumhuriyet Oratoryosu' düzenlenecek.

Kayseri Barosu Cumhuriyet Oratoryosu'na ev sahipliği yapacak

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 95’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kayseri Barosu tarafından 'Cumhuriyet Oratoryosu' düzenlenecek.
Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, düzenlenecek etkinliğin Kayseri tarihinde bir ilk olacağını söyledi. Dursun, "Özel, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Armoni Mızıka Takımı sanatçılarının teşrifi ile 30 Ekim 2018 Salı günü düzenlenecek olan Cumhuriyet Oratoryosu ile hem Cumhuriyet coşkusunu yaşayacağız hem de Kayseri’de Baromuz’da bir ilki gerçekleştireceğiz. Baromuz ve şehrimiz tarihinde bir ilk olacak bu muazzam program, muhteşem ve büyük bir kadroyla gerçekleştirilecektir" dedi.

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Kayseri Barosu Cumhuriyet Oratoryosu'na ev sahipliği yapacakKayseri Barosu Cumhuriyet Oratoryosu'na ev sahipliği yapacak

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