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Kayseri Barosu’ndan adli yıl öncesi ’adalet’ ilanları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ Barosu yarın açılacak adli yıl öncesinde billboardlara ilan vererek, 'adalet' vurgusu yaptı.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Barosu yarın açılacak adli yıl öncesinde billboardlara ilan vererek, 'adalet' vurgusu yaptı. 20 Temmuz’da başlayan adli tatil 31 Ağustos itibariyle sona erdi. 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan adli yıl öncesinde Kayseri Barosu, billboardlara ilan verdi. İlanlarda adalete ilişkin sözler yer aldı. Adaletin sembolü olan elde terazi ve gözü kapatılmış kadın resminin de yer aldığı ilanlarda, ‘Devletin dini adalettir’, ‘Ahlakın olmadığı yerde, kanun bir şey yapamaz’, ‘Adalet için savunma, savunma için adalet’, ‘Ne zulüm, ne merhamet, yalnızca adalet’, ‘2018/2019 adli yıl hayırlı olsun’ şeklinde ifadeler yer aldı. Baro, kentte farklı noktalarda yer alan bu yöndeki ilanlarla adalet ve savunmanın önemine vurgu yaptı. Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, 2018-2019 adli yıl açılış resepsiyonunun pazartesi Hilton Kayseri otelinde yapılacağını söyledi. Başkan Dursun, “Adli yıl açılışları, yargı erkinin ve yargı erkini oluşturan iddia, savunma ve karar organlarının ve bu organları temsil eden cumhuriyet savcıları, avukatlar ve hakimlerimizin; birlik ve beraberliği, yeknesaklık ve uyumu ile karşılıklı sevgi ve saygılarının tezahür ettiği, oldukça anlamlı ve özel günlerdir. Adli yıl açılışları aynı zamanda, devlet organizasyonu içerisindeki diğer erkler ile bütün kurum, kuruluş, makam ve organların, merkezi ve taşra teşkilatlarının, kolluk ve diğer tüm birim ve hukuki ve fiili güç odaklarının, yargıya ve adalete saygı, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılık ve inançlarının açık bir göstergesidir. Bu durum, diğer ülkeler ve dış güçler açısından da o ülkenin hukuk devleti olup olmadığının ve hukukun üstünlüğü ilkesinin özde benimsenip benimsenmediği hususlarının en önemli kriterlerinden birisidir. Özellikle belirtmek isterim ki; adli yıl açılışları aynı zamanda, cumhuriyet savcıları, avukatlar ve hakimlerin mesleklerine bakış açılarının, mesleklerini ifadaki meslek ahlak ve kurallarına bağlılıklarının ve adalete olan inanç ve bağlılıklarının da, en önemli turnusol kağıtlarından birisidir. Yeni adli yılın, ülkemize, yargımıza, mesleğimize ve tüm hukukçu meslektaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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