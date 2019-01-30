Kayseri beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kayseri’de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, Kayseri’yi de içine alacak biçimde İç Anadolu Bölgesinde kar yağışının Çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Kayseri’de sabah saatlerinde etkisi gösteren kar yağışıyla beraber kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile beraber ortaya da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar yağan kara aldırış etmeden, yürüyüş yaptı.
Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusunda halen devam etmekte olan kar yağışlarının, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Sivas çevrelerinde zaman zaman etkisini arttırarak Çarşamba sabah saatlerine kadar devam etmesi ve 10-20 cm civarında örtü bırakması bekleniyor. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiği ve başta ulaşım sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
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