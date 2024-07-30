Kayseri bu faciayı konuşuyor! Çocukların kavgası büyüdü, akrabalarını silahla katletti: Anne ve oğlu öldü

Kayseri'nin Develi ilçesinde, çocukların tartışmasına akraba olan iki aile fertlerinin de katılmasıyla çıkan silahlı kavgada anne ve bir oğlu öldü, bir oğlu ise yaralandı.

ÇOCUK KAVGASI BÜYÜDÜ

Olay, saat 22.00 sıralarında Develi ilçesi Küçük Künye Mahallesinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve akraba olan Nuray Dabaz (55) ile Selfat Aydoğdu (55) arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle tartışma çıktı.

AKRABALARINA ATEŞ AÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışma diğer aile fertlerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Selfat Aydoğdu, akraba ve komşusu olan Nuray Dabaz ile oğulları Ali (36) ve Serkan Dabaz’a (40) tüfekle ateş açtı. Aydoğdu’nun silahından çıkan saçmaların isabet ettiği anne Nuray ile çocuklarından Ali Dabaz olay yerinde hayatını kaybederken, Serkan Dabaz ise yaralandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden anne ve oğlunun cansız bedeni Develi Devlet Hastanesi Morguna götürülürken, yaralanan Serkan Dabaz da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Çocuk tartışmasında akrabalarını vuran Selfat Aydoğdu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.