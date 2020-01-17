Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KKTC'de temaslarda bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım AŞ'nin KKTC'de yapacağı "toplu taşıma reform ve kurumsallaştırma projesi"ni geliştirmek ve ulaştırma alanında yapılacak ortak çalışmaları görüşmek üzere KKTC'ye geldi.

Memduh Büyükkılıç, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi.

Başbakan Tatar, Büyükkılıç'ı kabulünde, Kayseri ile gönül bağları bulunduğunu söyledi. Tatar, Türkiye ve Kıbrıs Türk halklarının birbirini daha iyi tanıması ve anlamasının önemli olduğunu, milli duyguların her zaman yaşatılması gerektiğini belirtti.

Büyükkılıç, Kıbrıs'ın ulaştırma projeleriyle ilgili ekibinin çalışma yaptığını ifade ederek, her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Bakan Atakan da Büyükkılıç'ı makamında kabul etti. Görüşmede, "toplu taşıma reform ve kurumsallaştırma projesi" ve iş birliği konuları masaya yatırıldı.

Büyükkılıç, daha sonra Büyükelçi Başçeri'ye de nezaket ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile KKTC arasında, KKTC'deki ulaştırma alanındaki sorunların çözümüne yönelik ortak çalışmalar bir yıldır devam ediyor.

