HABER
  4. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KKTC'de temaslarda bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KKTC'de temaslarda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 23:59 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KKTC'de temaslarda bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım AŞ'nin KKTC'de yapacağı "toplu taşıma reform ve kurumsallaştırma projesi"ni geliştirmek ve ulaştırma alanında yapılacak ortak çalışmaları görüşmek üzere KKTC'ye geldi.

Memduh Büyükkılıç, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi.

Başbakan Tatar, Büyükkılıç'ı kabulünde, Kayseri ile gönül bağları bulunduğunu söyledi. Tatar, Türkiye ve Kıbrıs Türk halklarının birbirini daha iyi tanıması ve anlamasının önemli olduğunu, milli duyguların her zaman yaşatılması gerektiğini belirtti.

Büyükkılıç, Kıbrıs'ın ulaştırma projeleriyle ilgili ekibinin çalışma yaptığını ifade ederek, her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Bakan Atakan da Büyükkılıç'ı makamında kabul etti. Görüşmede, "toplu taşıma reform ve kurumsallaştırma projesi" ve iş birliği konuları masaya yatırıldı.

Büyükkılıç, daha sonra Büyükelçi Başçeri'ye de nezaket ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile KKTC arasında, KKTC'deki ulaştırma alanındaki sorunların çözümüne yönelik ortak çalışmalar bir yıldır devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Rus kedisi 320 bin dolara satışa çıkarıldıRus kedisi 320 bin dolara satışa çıkarıldı
Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konulduDrift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç KKTC

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! İşte Rahşan Ecevit'in en büyük arzusu...

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı? İşte Rahşan Ecevit'in hayatından detaylar...

İşte Rahşan Ecevit'in hayatı...

Son dakika! Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Aydın'da özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

Yalova’da Roma dönemine ait 862 sikke ele geçirildi

Yalova'da ele geçirildi! Roma dönemine ait...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.