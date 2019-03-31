Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Memduh Büyükkılıç 416 bin 514, İYİ Parti adayı Dursun Ataş 204 bin 383 oy aldı.

-Büyükkılıç'ın öz geçmişi

Büyükkılıç, 25 Ekim 1953'te Kayseri Develi'de doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun olan Büyükkılıç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamlayarak nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Büyükkılıç, Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı.

Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak giren Büyükkılıç, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi.

1999 yılında Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı seçildi.

Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.

