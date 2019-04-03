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Kayseri Büyükşehir Belediyesinde devir teslim

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 18:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, görevi AK Parti'li eski Belediye Başkanı Mustafa Çelik'ten törenle devraldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde devir teslim

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, görevi AK Parti'li eski Belediye Başkanı Mustafa Çelik'ten törenle devraldı.
15 Şubat 2015 tarihinden bu yana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Çelik, 150 yıllık belediye tarihinin 43'üncü başkanı olarak görevini gönül huzuru ile devrettiğini söyledi. Mazeret üretmeden çalışarak Kayseri’ye önemli eserler kazandırdıklarını ifade eden Çelik, "Mesai arkadaşlarıma, hükümetlerimize ve bize güç veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Rabbim tüm belediye başkanlarımızın yar ve yardımcısı olsun" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralan Memduh Büyükkılıç ise, "Bu ortamı sağlayan herkese ve bizlere güvenen Kayserimizin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Biz beraberiz ve hep beraber bir aileyiz. 16 belediye başkanımıza da başarılar diliyorum. Üstlendiğimiz yükün farkındayız. Ekibimiz, birikimimiz ve siyasi gücümüzle çalışarak hep beraber, el ele, gönül gönüle daha güzel günlere yürüyeceğiz" diye konuştu.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesinde devir teslim

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