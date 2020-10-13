Kayseri cıvıklı pidesi nasıl yapılır? MasterChef Kayseri cıvıklı pidesi tarifi nedir? Kayseri cıvıklı pidesi malzemeleri neler?

Kayseri cıvıklı pidesi MasterChef yarışmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. MasterChef programının son bölümünde iki takım yarışmacıları farklı yörelere ait birbirinden lezzetli pideleri en başarılı şekilde hazırlamak için büyük bir çaba sarf etti. Televizyon izleyicileri ise bu eşsiz lezzetlerin tariflerini araştırmaya başladı. Özellikle Kayseri cıvıklı pidesi tarifi oldukça merak edildi. İşte, isteyenlerin evlerinde de yapabileceği MasterChef Kayseri cıvıklı pidesi ile ilgili tüm detaylar...
Kayseri cıvıklı pidesi yapılışı için ilk olarak bir yoğurma kabının içerisine maya, ılık su ve şeker ile mayanın kabarması bekleniyor. Ardından içine un ve tuz eklenip biraz ele yapışabilecek bir hamur elde ediliyor. Sonrasında hamurun üstü kapatılarak ortalama bir saat boyunca, hamur iki katına çıkana dek bekletiliyor. Bu esnada eti için gereken yeşil biber, domates ve kuru soğan ince ince doğranıyor. Devamında malzemeler et ile karıştırılıyor. Hamur mayalandıktan sonra da hamur 6 tane bezeye ayrılıyor. Her bir beze, merdane ile açılarak pide şekline getiriliyor. Pideleri olabildiğince ince açmak gerekiyor.
Ardından fırın alt-üst ayarda yarım saat boyunca çalıştırılarak ısıtılıyor. Ancak fırını çalıştırmadan önce fırının içerisine bir kabın içinde sıcak su konuluyor. Bu sırada fırın tepsinin içerisine de yağlı kağıt seriliyor ve hamurlar içine yerleştiriliyor. Sonrasında hamurların içine pidenin iç harcı konuluyor. Yarım saatinin ardından fırın 200 dereceye getiriliyor ve hazırlanan pideler yine alt-üst konumdayken 15 dakika boyunca pişiriliyor. Pideler yeteri kadar piştiğinde fırından alınarak dilimleniyor ve isteğe göre maydanoz ve közlenmiş biberle beraber servis ediliyor. Böylece oldukça lezzetli bir Kayseri cıvıklı pidesi hazırlanmış oluyor.
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