Kayseri cıvıklı pidesi nasıl yapılır? MasterChef Kayseri cıvıklı pidesi tarifi nedir? Kayseri cıvıklı pidesi malzemeleri neler?

Kayseri cıvıklı pidesi MasterChef yarışmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. MasterChef programının son bölümünde iki takım yarışmacıları farklı yörelere ait birbirinden lezzetli pideleri en başarılı şekilde hazırlamak için büyük bir çaba sarf etti. Televizyon izleyicileri ise bu eşsiz lezzetlerin tariflerini araştırmaya başladı. Özellikle Kayseri cıvıklı pidesi tarifi oldukça merak edildi. İşte, isteyenlerin evlerinde de yapabileceği MasterChef Kayseri cıvıklı pidesi ile ilgili tüm detaylar...

KAYSERİ CIVIKLI PİDESİ MALZEMELERİ

700 gram kuzu boşluğu ve dana (yağsız koldan)

2 tane orta boy küçük doğranmış kuru soğan

5-6 tane sivri biber (ince doğranmış)

4-5 tane çekirdeği çıkarılmış domates

2 çay kaşığı kadar tuz

Pide hamuru için:

4,5 su bardağı kadar un

1 su bardağı + 3/4 su bardağı kadar ılık su

30 gram yaş maya

1 çorba kaşığı kadar toz şeker

2 çay kaşığı kadar tuz Bafra pidesi nasıl yapılır? MasterChef Bafra pidesi tarifi nedir? Bafra pidesi malzemeleri neler? KAYSERİ CIVIKLI PİDESİ NASIL YAPILIR?

Kayseri cıvıklı pidesi yapılışı için ilk olarak bir yoğurma kabının içerisine maya, ılık su ve şeker ile mayanın kabarması bekleniyor. Ardından içine un ve tuz eklenip biraz ele yapışabilecek bir hamur elde ediliyor. Sonrasında hamurun üstü kapatılarak ortalama bir saat boyunca, hamur iki katına çıkana dek bekletiliyor. Bu esnada eti için gereken yeşil biber, domates ve kuru soğan ince ince doğranıyor. Devamında malzemeler et ile karıştırılıyor. Hamur mayalandıktan sonra da hamur 6 tane bezeye ayrılıyor. Her bir beze, merdane ile açılarak pide şekline getiriliyor. Pideleri olabildiğince ince açmak gerekiyor.