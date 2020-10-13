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Kayseri cıvıklı pidesi nasıl yapılır? MasterChef Kayseri cıvıklı pidesi tarifi nedir? Kayseri cıvıklı pidesi malzemeleri neler?

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 21:16 | Son Güncelleme

MasterChef yarışmasında yarışmacılar farklı yörelere ait birbirinden leziz pidelerle tüm hünerlerini ortaya koyuyor. Yarışmada yapılan pidelerden bir tanesi de Kayseri cıvıklı pidesi oldu. Televizyon izleyicileri tarafından MasterChef Kayseri cıvıklı pidesi tarifi oldukça merak edildi. Peki, Kayseri cıvıklı pidesi nasıl yapılır? Kayseri cıvıklı pidesi malzemeleri neler? İşte detaylar…

Kayseri cıvıklı pidesi nasıl yapılır? MasterChef Kayseri cıvıklı pidesi tarifi nedir? Kayseri cıvıklı pidesi malzemeleri neler?

Kayseri cıvıklı pidesi MasterChef yarışmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. MasterChef programının son bölümünde iki takım yarışmacıları farklı yörelere ait birbirinden lezzetli pideleri en başarılı şekilde hazırlamak için büyük bir çaba sarf etti. Televizyon izleyicileri ise bu eşsiz lezzetlerin tariflerini araştırmaya başladı. Özellikle Kayseri cıvıklı pidesi tarifi oldukça merak edildi. İşte, isteyenlerin evlerinde de yapabileceği MasterChef Kayseri cıvıklı pidesi ile ilgili tüm detaylar...

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KAYSERİ CIVIKLI PİDESİ MALZEMELERİ

  • 700 gram kuzu boşluğu ve dana (yağsız koldan)
  • 2 tane orta boy küçük doğranmış kuru soğan
  • 5-6 tane sivri biber (ince doğranmış)
  • 4-5 tane çekirdeği çıkarılmış domates
  • 2 çay kaşığı kadar tuz
    Pide hamuru için:
  • 4,5 su bardağı kadar un
  • 1 su bardağı + 3/4 su bardağı kadar ılık su
  • 30 gram yaş maya
  • 1 çorba kaşığı kadar toz şeker
  • 2 çay kaşığı kadar tuz
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    KAYSERİ CIVIKLI PİDESİ NASIL YAPILIR?

Kayseri cıvıklı pidesi yapılışı için ilk olarak bir yoğurma kabının içerisine maya, ılık su ve şeker ile mayanın kabarması bekleniyor. Ardından içine un ve tuz eklenip biraz ele yapışabilecek bir hamur elde ediliyor. Sonrasında hamurun üstü kapatılarak ortalama bir saat boyunca, hamur iki katına çıkana dek bekletiliyor. Bu esnada eti için gereken yeşil biber, domates ve kuru soğan ince ince doğranıyor. Devamında malzemeler et ile karıştırılıyor. Hamur mayalandıktan sonra da hamur 6 tane bezeye ayrılıyor. Her bir beze, merdane ile açılarak pide şekline getiriliyor. Pideleri olabildiğince ince açmak gerekiyor.

Ardından fırın alt-üst ayarda yarım saat boyunca çalıştırılarak ısıtılıyor. Ancak fırını çalıştırmadan önce fırının içerisine bir kabın içinde sıcak su konuluyor. Bu sırada fırın tepsinin içerisine de yağlı kağıt seriliyor ve hamurlar içine yerleştiriliyor. Sonrasında hamurların içine pidenin iç harcı konuluyor. Yarım saatinin ardından fırın 200 dereceye getiriliyor ve hazırlanan pideler yine alt-üst konumdayken 15 dakika boyunca pişiriliyor. Pideler yeteri kadar piştiğinde fırından alınarak dilimleniyor ve isteğe göre maydanoz ve közlenmiş biberle beraber servis ediliyor. Böylece oldukça lezzetli bir Kayseri cıvıklı pidesi hazırlanmış oluyor.

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