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Kayseri'de 11’inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

03.05.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de 13 katlı binanın 11’inci katından düşen Yusuf Eymen Akyol (4), hayatını kaybetti.

Kayseri'de 11’inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Olay, saat 17.30 sularına Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi Sarıçimen Sokaktaki 13 katlı binanın 11’inci katında meydana geldi.

İddiaya göre, Şükran Akyol oğlu Yusuf Eymen Akyol uyuduğu sırada markete ekmek almaya çıktı. Bu sırada uyanan Yusuf Eymen, çocuk odasının penceresini açtı.

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11'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Küçük çocuk pencereden dışarı baktığı sırada dengesini kaybedip 11’inci kattan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Bu sırada marketten gelen anne Şükran Akyol, sinir krizi geçirdi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Yusuf Eymen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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