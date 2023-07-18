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  4. SON DAKİKA | Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu hain saldırının davasında karar verildi

SON DAKİKA | Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu hain saldırının davasında karar verildi

18.07.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında, 4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20'şer yıl, 2 sanığa 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasında, 4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20'şer yıl, 2 sanığa 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

SON DAKİKA | Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu hain saldırının davasında karar verildi

Kayseri’de 17 Aralık 2016’da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada yargılanan sanıklara ceza yağdı. MİT ve emniyet tarafından düzenlenen operasyonla Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilen ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner’e, ’nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl, ’hırsızlık’ suçundan 54 yıl hapis cezası verildi.

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15 ŞEHİT, 54 GAZİ

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde saldırının faili olan ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak’ta yakalanarak tutuklanmıştı. Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, terör saldırısının faillerinden tutuklu sanık Ferhat Tekiner salonda hazır bulunurken; M.Y., M.Ö., S.A., B.K., M.A. ve M.O. ise SEGBİS ile bağlandı.

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CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti yargılama sonucunda; Ferhat Tekiner’e, ’nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl, ’hırsızlık’ suçundan 54 yıl hapis cezası, B.K.’ye; ’Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.A.’ya; ’Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs’ 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 kez 20 yıl ve ’silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan ise 9 yıl hapis cezası, E.U.’ya; ’Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.Ö.’ye ise; 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca sanıklardan M.Y., M.O., Ü.K. ve S.A. ise beraat etti. (İHA)

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pkk Kayseri

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