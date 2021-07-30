Kayseri'de 17 yaşındaki genç, annesini eve kilitleyip kabusu yaşattı!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Nane Sokak üzerinde bulunan bir ikamette iddiaya göre evlenmek isteyen C.B. (17), annesi F.G. ile tartıştı. Tartışma esnasında annesini darp eden C.B., evden çıkmaması için de kapıyı kilitledi.

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI, OĞLU GÖZALTINDA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren uğraşları sonrası evden çıkarılan anne F.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.B. ise, işlemler için emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

