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Kayseri'de 2 gündür aranan adamın cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 21:04 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 2 gündür aranan Ali Güney (55), içi dolu 150 litrelik su bidonunda ölü olarak bulundu.

Kayseri'de 2 gündür aranan adamın cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı

Hacılar ilçesinde 2 gün önce Ali Güney'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

150 LİTRELİK SU BİDONUNDA BULUNDU

Jandarma, besicilik yapan Güney'i bulmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda aranan Güney, dağlık alan olan Tandır Buzluk mevkiinde içi dolu 150 litrelik su bidonunda bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk çalışmada Güney'in bidon içinde bulunan suda boğularak, öldüğü belirlendi. Yapılan çalışmanın ardından Güney'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi üzerinde duran jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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