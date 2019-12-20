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Kayseri'de 28 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı! 62 yıl 5 ay hapis cezası...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 18:08 | Son Güncelleme

Kayseri'de, 28 suç dosyasından 3 yıldır aranan ve 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 çocuk annesi Pınar Ç. (31) yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 28 ayrı suç dosyası bulunan 7 çocuk annesi Pınar Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

3 YILDIR ARANIYORDU

Polis, 3 yıldır aranan ve hakkında 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Pınar Ç.'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesinde bulunan evde kaldığını tespit etti.

Eve baskın düzenleyen ekipler, yatak odasındaki kapının arkasına saklanan Pınar Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Pınar Ç., kucağındaki 2 yaşındaki erkek bebeğiyle Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

(DHA)

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Kayseri Cezaevi firarisi yakalandı

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