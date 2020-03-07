HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de 400 yıllık gelenek! 300 kuyuyu karla dolduruyorlar

Kayseri'de 400 yıllık gelenek! 300 kuyuyu karla dolduruyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kayseri Hacılar'da 300 kadar kuyu, yazın buz gibi su içebilmek için Erciyes Dağı'nın eteklerinden getirilen kar ile dolduruldu. 400 yıllık geleneği sürdüren yöre halkı, çuvallarla taşıdıkları karları kuyulara bastı.

Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar'da yaklaşık 400 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bin 200 kuyudan yaklaşık 300’ü, günümüzde yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Yöre halkı, bu yıl da kış bitmeden dağın eteklerinde özellikle kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz karları çuvallarla getirip, kuyulara bastı. Bölgede kuyuların büyük bölümü kar kütleleriyle doldurulup, kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı.

Yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor. İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor.

'400 YILLIK BİR GELENEĞİMİZ'

Yöre halkından Mahmut Gengeç (60), "Bu bizde alışkanlık olmuş bir gelenek. Hacılar ilçemizde ne kadar su olsa da biz yine de bu kuyuları dolduruyoruz. Biz inşallah ölene kadar da bu kuyuları doldurmaya devam edeceğiz. Yaz aylarında Erciyes'te kar olmasa bile buralarda kar oluyor. Bu bizim yaklaşık 400 yıllık bir geleneğimiz. Ben kendimi bildim bileli biz bu kuyulara kar doldururuz. Geçmişte su sıkıntısı olduğu için her evin önünde su kuyusu olurdu. Bu kuyular kar ile doldurulup su ihtiyacı gideriliyordu. Biz bu geleneği mümkün olduğu kadar sürdürüyoruz" dedi.

'BU KUYULARA KAR BASARA YAZ AYINDA SUYUNU İÇİYORUZ'

Yıllardır kuyulara kar bastıklarını söyleyen Ali Osman Basma ise, "Ben 82 yaşındayım. Geçmiş dönemde su sıkıntısı olduğu için her evin önüne su kuyusu yapılırdı. Bu kuyulara kar basarak, yaz ayında suyunu içiyoruz. Kar yağdığı dönemde arkadaşlarla bir araya gelerek karları torbalara toplarız. O karları da kuyulara basıyoruz. Bu karın suyu çok lezzetli oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişKocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
1/
Anahtar Kelimeler:
Kayseri kuyu kar

En Çok Okunan Haberler

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Survivor'da ilginç anlar: Öp bir kere!

Survivor'da ilginç anlar: Öp bir kere!

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bir ilde koronavirüs paniği! Valilik'ten açıklama geldi

Bir ilde koronavirüs paniği! Valilik'ten açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Valilik duyurdu! İdlib'den kahreden haber

Valilik duyurdu! İdlib'den kahreden haber

Saman balyalarının arasından çıktı

Saman balyalarının arasından çıktı

Diğer Haberler
İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası oluyor

İHA buluyor, SİHA yok ediyor

Şenay komutanın başlattığı proje, kadına şiddeti bitirdi

Projesi yüzde yüz başarı elde etti

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 17'e yükseldi

ABD'de koronavirüs can almaya devam ediyor

10 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

10 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Bakanlık duyurdu: Cezaevlerine okullar açılacak, 2 bin 500 öğretmen alınacak

Bakanlık duyurdu: Cezaevlerine okullar açılacak, 2 bin 500 öğretmen alınacak

Bakan Akar açıkladı! Uzman çavuş alımıyla ilgili yeni gelişme

Uzman çavuş alımıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.