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Kayseri'de 6 bin yıllık 'idol' bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:16 | Son Güncelleme

Kayseri'de 1948 yılından bu yana kazı çalışmalarının sürdüğü 6 bin yıllık Kayseri Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde bu yıl yapılan kazılarda idol (çoktanrılı dinlerde küçük boyutlu tanrı ya da tanrıça heykelciği) bulundu.

Kayseri'de 6 bin yıllık 'idol' bulundu

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde yönetim binaları, dini yapıları, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ören yerinde kazı ve restorasyon çalışmaları, 1948 yılından bu yana devam ediyor.

'NOKTA ATIŞI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, yeni eserler bulduklarını söyledi. Kulakoğlu, "Bu yıl, pandemiden dolayı çalışmalara geç başladık. Sene sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek. Bu fırsatı bize veren Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teşekkür ederim. Kazı çalışmalarında ekibimizi pandemiden dolayı birbirlerinden uzak alanlarda çalıştırıyoruz. Kazılar, bizim Eski Tunç Çağı dediğimiz Asurlu tüccarların Anadolu'ya gelmeden 500 yıl önceki yerleşim katlarında devam ediyor. Bu seneki çalışmalarımızda özellikle nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. Sorunlu olarak gördüğümüz yerlerde çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

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'6 BOYUNLU TANRI AİLESİNİ TASVİR EDEN ESERLER BULUNDU'

2017 yılından bu yana kazdıkları büyük bir binanın olduğunu kaydeden Kulakoğlu, "Bu binanın içinde 2018 yılındaki kazılarımızda 35 tane idol ve heykelcik dediğimiz eserler bulduk. Onları o zaman kazdığımızda bitmediğini gördük. Ankara laboratuvarından gelen uzmanların desteği ile çalışmalarımız sürdürdük. Bu senede 15 idol ve heykelcik bulduk. Bunlar Kültepe'ye özgü eserler. Malzeme olarak su mermeri dediğimiz, bir nevi kireç taşı olan taş cinsinden yapılmış eserler. Bu malzemelerden yapılmış çeşitli tanrı tasvirlerini bulduk. Bu tasvirler o dönemin insanının dini inanışlarını yansıtan eserler. Bu eserler üzerinde bir veya iki adet tanrı ya da tanrıça dediğimiz tam olarak kimliği açık olmayan kutsal kişiler var. Bunların bir kısmı taht üzerinde otururken betimlenmiş. Bir kısmı da daha şematik olarak yuvarlak gövdeli 6 boyunlu bir nevi tanrı ailesini tasvir eden eserler bulundu" diye konuştu.

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Önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kulakoğlu, "Bizim asıl hedefimiz Asurlu tüccarların Anadolu'ya gelmeden önce var olan insanların yaşam biçimini öğrenmek. O insanların dini inanışlarını öğretmek. Üç yıldır bilinenin dışında eserler bulduk. Yeni yapılan Kayseri Müzesi'nde çok güzel bir koleksiyon oluşacak. Bu sene çalışmaları tamamlayabilirsek, sezon sonunda Kayseri Müzesi'nde geçici sergi yapıp, bulduklarımızı ziyaretçilerle paylaşmak niyetindeyiz. Kültepe, Anadolu'nun en büyük höyüklerinden biri. Asurlu tüccarlar bizim kilit taşımız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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