Kayseri'de 7.5 milyon yıllık fil fosili bulundu

Veteriner hekim Mustafa Çimen, geçen yıl Kasım ayında Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde büyükbaş hayvan muayenesinden dönerken yol üzerindeki yamaçta bir kısmı açığa çıkmış cisimleri fark etti.

Daha önce de bölgede fosillerin bulunduğunu duyan veteriner Çimen, fosil olduğunu düşündüğü cisimlerin fotoğraflarını çekip, Uzman Antropolog Ömer Dağ ile paylaştı. Dağ'ın bölgede yaptığı ilk incelemede bu cisimlerin, 7,5 milyon yıllık fosil olduğu belirlendi.

Ardında fosiller özenle bulunduğu yerden çıkarılarak, Kayseri Bilim Merkezi'ne taşındı. Yapılan çalışmalar neticesinde fosilin file ait olduğu tespit edildi.

'FİLE AİT ALT VE ÜST ÇENE BULUNDU'



Fosili temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Uzman Antropolog Ömer Dağ, "Son bulunan fosiller bir vatandaşımızın ihbarı üzerine eski Çevril denilen mekanda gerçekleştirilen bir kazıdır. Oradan çıkan fosilleri Bilim Merkezimizin laboratuvarımıza getirdik. Bu fosili gördüğümüzde ilk başta ufacık uçları gözüküyordu. Bizi neyin beklediğini gerçekten bilmiyorduk. Bölgenin yapısı sert olduğu için ilk olarak kara toprağı kaldırmak için kepçe kullandık. Daha sonra biz burada file ait bir alt çene bulduk. 2 tane de üst çene olabileceğini düşündüğümüz defans dişini bulduk. Kayseri çok zengin bir coğrafya. Hakikaten çok güzel örnekler bulduk" dedi.