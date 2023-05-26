HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de acı olay! 14. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kayseri'de acı olay! 14. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

26.05.2023 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşanan acı olayda, bir lise öğrencisi 14. kattaki evlerinin penceresinden düştü. 16 yaşındaki öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti.

Kayseri'de acı olay! 14. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi 3060. Sokak üzerinde meydana gelen olayda; Ş.T. (16), 14 katlı binanın son katındaki ikametinin penceresinden düştü.

AW899053_03

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahalesinde Ş.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.T. yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AW899053_04
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da takla atan araç trafik ışıklarına çarptı: Yaralılar varİstanbul'da takla atan araç trafik ışıklarına çarptı: Yaralılar var
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı!Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladıKonda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Kalçası gündem oldu! Ebru Şancı "İç çamaşırı olabilir" dedi

Kalçası gündem oldu! Ebru Şancı "İç çamaşırı olabilir" dedi

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine dakikalar sonra yanıt verdi! "Sadece görüştüğünü söylemiyorum"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine dakikalar sonra yanıt verdi! "Sadece görüştüğünü söylemiyorum"

İmamoğlu ile pazarcı arasında büyük gerginlik! "Terbiyesiz, ahlaksız..."

İmamoğlu ile pazarcı arasında büyük gerginlik! "Terbiyesiz, ahlaksız..."

Numan Kurtulmuş görüşmenin detaylarını anlattı: Sayın Özdağ bizden bakanlık talep etti

Numan Kurtulmuş görüşmenin detaylarını anlattı: Sayın Özdağ bizden bakanlık talep etti

Biricik Suden kaslarını paylaştı! Son haline gelen yorumlara şaşırtan ilişki yanıtı

Biricik Suden kaslarını paylaştı! Son haline gelen yorumlara şaşırtan ilişki yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması: Cumhur İttifakı'nın bir parçası gibi çalışmalara başlamış durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması: Cumhur İttifakı'nın bir parçası gibi çalışmalara başlamış durumda

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.