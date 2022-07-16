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Kayseri'de acı olay! 75 yaşındaki yaşlı adam 25 metrelik çukura düşüp hayatını kaybetti

16.07.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşandı. 75 yaşındaki S.K. isimli yaşlı adam yaklaşık 25 metrelik çukura düştü. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de acı olay! 75 yaşındaki yaşlı adam 25 metrelik çukura düşüp hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Hırka Mahallesi Cevizli mevkiinde bulunan arazide S.K. (75) isimli yaşlı adam, yaklaşık 25 metre derinliğindeki çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu S.K.'ye ulaşırken, yapılan kontrollerde ise talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ekiplerce düştüğü çukurdan çıkartılan S.K.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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adam yaşlı
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