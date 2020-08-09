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Kayseri'de acı olay! Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu.

Kayseri'de acı olay! Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

Alınan bilgiye göre, Kayseri'den gezmek için Sarıoğlan'a bağlı Ömerhacılı Mahallesi'ne giden İsmail Çoban (38), çocukları Eyüp (14) ve Azra (10) ile Kermelik mevkisinde Kızılırmak'a girdi.

Akıntıya kapılan baba ve çocuklarını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Olay yerindekiler, kıyıya vuran Eyüp ve Azra'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Baba İsmail Çoban'ın cansız bedeni ise Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sudan çıkarıldı.

Vali Şehmus Günaydın, olay yerine gelerek aileye başsağlığı diledi. (AA)

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