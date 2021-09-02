HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kayseri'de akılalmaz olay! "Ben Hızır'ım, beni Allah gönderdi" diyerek dolandırdı

Kayseri'de akılalmaz olay! "Ben Hızır'ım, beni Allah gönderdi" diyerek dolandırdı

02.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yolda yürüyen E.T. (45) isimli kadını, "Ben Hızır’ım, beni Allah sana gönderdi" diyerek ziynet eşyalarını alıp dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Telat S. (35), 5 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de akılalmaz olay! "Ben Hızır'ım, beni Allah gönderdi" diyerek dolandırdı

Olay, 5 Mart ayında Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen E.T.'nin yanına yaklaşan Telat S., iddiaya göre "Ben Hızır’ım, beni Allah sana gönderdi. Ziynet eşyalarını bana ver, Allah sana daha fazlasını verecek" dedi. Bunun üzerine E.T., yanındaki ziynet eşyalarını Telat S.’ye verdi. Bu sırada yoldan geçen başka bir kadının durumu fark edip, olay yerindeki zabıtaya haber verdi. Telat S.’ye çevredekiler ve zabıta memuru tepki gösterdi. Telat S.'nin, ziynet eşyalarının bir kısmını geri verdiği, 4 bin TL değerindeki altın küpeyi ise vermediği iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Telat S., ‘dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

5 YIL HAPİS VE 30 LİRA PARA CEZASI

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Telat S., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. E.T. ise duruşmaya katılmadı. Suçlamaları reddeden ve önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Telat S., beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Telat S.’yi, ‘dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis ile 30 bin TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptıSkandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptı
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendilerGörenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Dünyada yeni mutasyon paniği! Yayılıyor, ülkeye gelen yolcularda görüldü

Dünyada yeni mutasyon paniği! Yayılıyor, ülkeye gelen yolcularda görüldü

Güldür Güldür'ün Çiçek'i siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! "Aşk yaşıyorum"

Güldür Güldür'ün Çiçek'i siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! "Aşk yaşıyorum"

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.