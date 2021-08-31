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Kayseri'de akılalmaz olay! Evini yaktı, bahçede oturup izledi

31.08.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç, oturduğu evi ateşe verdi. Evin yanışını köpeğiyle birlikte bahçede oturarak izleyen gencin babası ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de akılalmaz olay! Evini yaktı, bahçede oturup izledi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Engingölü Kümevler'de meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen G.T. isimli genç, ikamet ettiği 13 katlı binanın 8. katındaki evi ateşe verdi. Dumanlar tüm daireyi sararken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar ise binayı tahliye etti.

RAHATLIĞI "PES" DEDİRTTİ

Öte yandan G.T., köpeğiyle bahçede oturarak itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Yangında çıkan dumandan etkilenen G.T.'nin babası A.T. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

G.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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yangın Kayseri
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