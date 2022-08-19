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Kayseri'de akılalmaz olay! 'Halay başı' ve 'müzik seçimi' sebebiyle birbirlerine girdiler...

19.08.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Kayseri'de meydana geldi. Düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle kavga çıktı. 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru da yaralandı.

Kayseri'de akılalmaz olay! 'Halay başı' ve 'müzik seçimi' sebebiyle birbirlerine girdiler...

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında davetliler arasında 'halay başı' ve 'müzik seçimi' konusunda tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı. 2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.

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Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri düğün kavga
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