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Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay! Fırına kilitlenen çocuk adeta diri diri yakıldı...

01.12.2024 23:37
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Kayseri'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 16 yaşındaki bir çok iddialara göre oyun oynadığı arkadaşları tarafından önce fırına kilitlendi. Daha sonra fırının derecesi artırılarak çocuk adeta diri diri yakılmak istendi. Çocuk olaydan 1 ay sonra başına gelenleri anlattı ve "Elimle kapıya vurunca elim kafam açıldı. 2 elim ve yüzüm yandı. Fırından çıktıktan sonra herkes telaşlandı. Arkadaşlarım hastaneye giderken, üzerime çaydanlıktan su döküldüğünü söylememi istediler" dedi.

Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay! Fırına kilitlenen çocuk adeta diri diri yakıldı...

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan bir fırında 1 ay önce arkadaşlarıyla oyun oynayan B.Ç. (16) iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Arkadaşlarının fırının derecesini de artırması üzerine B.Ç.’nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Daha sonra fırından çıkarılan B.Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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"2 ELİM VE YÜZÜM YANDI"

Olaydan 1 ay sonra başına gelenleri anlatan B.Ç., “Arkadaşlarla saat 9-10 gibi maç yaptık. Oradan çıktık hep beraber fırına gittik. Fırına sohbet amaçlı gittik. Biraz sohbet ettikten sonra arkadaşım fırının içerisine girdi ve çıktı. Daha sonra ben de merak ettim ve girdim. Arkamı döndüğümde arkadaşım kapıyı kapatıyordu. Elimle kapıyı ittim ama yetişemedim. Sonra elimi cebime soktum, kapüşonumu çektim. Bir tur döndükten sonra 'tık' diye bir ses geldi. Fırının derecesi artmaya başladı. Bağırdım açmadılar. Elimle kapıya vurunca elim kafam açıldı. 2 elim ve yüzüm yandı" dedi.

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"ÜZERİME ÇAYDANLIKTAN SU DÖKÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEMEMİ İSTEDİLER"

B.Ç. açıklamalarının devamında ise "Fırından çıktıktan sonra herkes telaşlandı. Arkadaşlarım hastaneye giderken, üzerime çaydanlıktan su döküldüğünü söylememi istediler. Fırının önüne yatmışım onları hatırlamıyorum.

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Birkaç gün kendime gelemedim sonradan hatırladım. Hastanede elimi yüzümü sardılar ve krem sürdüler. Sonra ailemi aradılar ve ailem geldi" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kayseri fırın
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