Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay! Üst geçitten atlamak isteyen kadınları ekipler havada yakaladı!

Kocasinan'daki ilginç olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Üst geçidin trabzanlarına 2 kadının çıktığı ihbarını alan ekipler alarma geçti.

İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ KALDI

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst geçidin altına kurtarma çadırı kurarken, polis ekipleri de şahısları ikna etmek için yanlarına gitti. İkna çalışmalarına yanıt vermeyip kendilerini boşluğa bırakan 2 kadını ekipler havada yakalayarak yukarı çekti.

SON ANDA KURTARILDILAR

Ekiplerin kadınları kurtardığı anlar da çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bulundukları yerden alınan 2 kadın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)



