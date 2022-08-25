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Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay! Üst geçitten atlamak isteyen kadınları ekipler havada yakaladı!

25.08.2022 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda, 2 kadın bir üst geçitten atlamak istedi. Geçidin korkuluklarına çıkan 2 kadını kurtarmak için itfaiye, sağlık ve polis ekipleri seferber oldu. Ancak ikna çalışmalarına rağmen kadınlar kendilerini boşluğa bıraktı. Ekipler ise düşmek üzere olan kadınları son anda havada yakalayarak yukarı çekti. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Kocasinan'daki ilginç olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Üst geçidin trabzanlarına 2 kadının çıktığı ihbarını alan ekipler alarma geçti.

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İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ KALDI

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst geçidin altına kurtarma çadırı kurarken, polis ekipleri de şahısları ikna etmek için yanlarına gitti. İkna çalışmalarına yanıt vermeyip kendilerini boşluğa bırakan 2 kadını ekipler havada yakalayarak yukarı çekti.

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SON ANDA KURTARILDILAR

Ekiplerin kadınları kurtardığı anlar da çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bulundukları yerden alınan 2 kadın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri üst geçit
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