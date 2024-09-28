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  4. Kayseri'de AVM otoparkında uygunsuz hareketler yapan çift gözaltına alındı

Kayseri'de AVM otoparkında uygunsuz hareketler yapan çift gözaltına alındı

28.09.2024 21:53
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28.09.2024 21:53
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Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otopark girişinde 2 kişi kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulundu. Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, şahısları tespit ederek gözaltına aldı.

Kayseri'nin merkezinde bulunan Forum Kayseri'nin otopark girişine gelen bir çift, gündüz vakti uygunsuz hareketlerde bulundu. Gündüz vakti çekilen görüntüler vatandaşların tepkisini çekti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şahısların G.H. (20) ve A.K. (20) olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şahıslar gözaltına alınırken haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan adli işlem başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kayseri
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