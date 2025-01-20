Kayseri'de baba dehşeti! 7 yaşındaki oğlunu vurdu, kendisini kilitledi... Özel harekat eve geldi

Melikgazi ilçesi Beyaz Şehir Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan V.K, henüz bilinmeyen nedenle oğlu D.K'yi tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABAYI İKNA ETME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi. Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, yaklaşık üç saattir V.K'yi ikna etmeye çalışıyor.

(AA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır