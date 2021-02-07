HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı

Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı

07.02.2021 09:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayseri'de baraj suyu çekilince mezarlık ve eski yapılar ortaya çıktı

Kayseri'de, Yamula Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle eski Taşhan Mahallesi'ndeki mezarlık ve evler ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinden Abdullah Özdemir (66) "Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler. Şimdi su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor" dedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi, 2003 yılında yapılan Yamula Barajı projesi kapsamında 6 kilometre uzaklıktaki alana taşındı. Evleri yüksek kesimde olan bazı vatandaşlar ise mahallede yaşamlarını sürdürmeye devam etti. Mahallenin taşınan bölgesi ise barajın devreye girmesiyle birlikte sular altında kaldı. Son dönemde yağışların az olması nedeniyle Yamula Barajı’nda sular çekildi. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte eski Taşhan Mahallesi’nin mezarlık ve evleri ortaya çıktı.

8b4b59e228465b881df55dc8a9497875

Mezarlıkta insanlara ait kafatası ve kemikler de ortaya çıkarken, bunlar belediyeye görevlileri tarafından toplanıp, yeni mahalledeki mezarlığa gömüldü.

Mahallede yaşayan Abdullah Özdemir, "Eski Taşhan Mahallesi 2003 yılında Yamula Barajı nedeniyle su altında kaldı. Sonrasında köyümüz istimlak edildi. Mahallemiz yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki başka bir bölgeye taşındı. Burada yaşayan vatandaşların çoğu oraya taşındı. Yeri olmayanlar ise, yaklaşık 15 kişi burada ikamet ediyor. Buradaki evlerin çoğu sular altında kaldı” diye konuştu.

0944b939599ae65984004e3ac664c6f7

Suların çekilmesi nedeniyle mezarların ortaya çıktığını kaydeden Özdemir, "Son dönemde yağışların az olması burayı çok etkiledi. Sular altında kalan mahallemizin hemen hemen yarısı ortaya çıktı. Sular çekilince buradaki mezarlar ve evler görünür oldu. Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler. Şimdi su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor. Ben burada vatandaş olarak vicdan azabı çekiyorum. Yarın bende onlar gibi olacağım. Vicdan azabından dolayı söylüyorum. Gelip, götürüyorlar. Orası çok eski bir mezarlık" ifadelerini kullandı.

296722dc4e390281c2de136ed86559b6

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
O karakterden sonra popüler oldu...O karakterden sonra popüler oldu...
76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maç bitti, ortalık karıştı!

Maç bitti, ortalık karıştı!

Onay verildi: Yeni banka kuruluyor

Onay verildi: Yeni banka kuruluyor

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

MetroPOLL son seçim anketini yayımladı

MetroPOLL son seçim anketini yayımladı

Kocaeli'de refüje çarpan otobüs viyadükte asılı kaldı

Kocaeli'de refüje çarpan otobüs viyadükte asılı kaldı

Ocakta tablo değişti: Marmara'ya iki kat yağış

Ocakta tablo değişti: Marmara'ya iki kat yağış

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Defne isminin anlamı nedir? O karakterden sonra popüler oldu

O karakterden sonra popüler oldu...

Buğlem isminin anlamı nedir? Türkiye'de kaç kişide var?

Fazla bilinmiyor ama Türkiye'de 26 bin kişide var

Burak isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler

Kızlarına Eliz ismini koydular! Bakın oğullarının ismi neydi...

Betül isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler

Bakın ünlü çiftin kızlarının ismi neymiş...

Berra isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu?

Son dönemde çok popüler: Berra isminin anlamı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.