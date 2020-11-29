HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

29.11.2020 02:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de, 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada T.T. (20) sol omzundan yaralandı. Olayın şüphelisi D.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi, Özcan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, T.T. ile D.Ö. arasında 'yan bakma' nedeniyle sözlü tartışmaya çıktı.

Kayseri’de 1 ayda 10 kişi evinde ölü bulunduKayseri’de 1 ayda 10 kişi evinde ölü bulundu

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda D.Ö. üzerinde taşıdığı bıçakla T.T.'yi sol omzundan bıçakladı. Kanlar içinde kalan T.T., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın şüphelisi D.Ö. ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Yaşlı adamın cansız bedeni kötü koku ihbarıyla bulunduYaşlı adamın cansız bedeni kötü koku ihbarıyla bulundu
KPSS Ön Lisans puanı ile bekçi olunur mu?KPSS Ön Lisans puanı ile bekçi olunur mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Olay iddia! Survivor'da yarışırken SMS'ler için onunla anlaşıp...

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı

Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı

Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Yaşlı adamın cansız bedeni kötü koku ihbarıyla bulundu

Kütahya’da otobüsler çarpıştı: 12 yaralı

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu

Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu

Sakarya'da sürücünün yavru köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada

İnsanlıktan utandıran olay! Görüntüleri paylaşıp sitem etti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.